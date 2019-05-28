Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün Ferizli ilçesi Göktepe Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Göksu idaresindeki ATV idaresindeki araç, ormanlık alanda dağ yolundan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araçtan dengesini kaybederek yere düşen sürücü Göksu, kendi kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Ahmet Göksu’nun cenazesi Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

