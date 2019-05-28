Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Doğubayazıt karayolu üzerinde yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine 17 ve 20 plaka sayılı kamyonetlerde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, çuvallar içerisinde toplam 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi
28.05.2019 - 09:59 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,inci kefali,
627693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627693.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:16
- Sabah03:37
- Güneş05:29
- İşrak06:22
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:30
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay