Olay, Yeniköy Mahallesi Nuri Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde yaşayan Murat K. (55) ve Ali K., sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ali K., abisini kalbinden bıçakladı. Polis ekiplerini arayan zanlı, abisini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zanlı Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin incelemesinde Murat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin incelenmesi için olay yerine Cumhuriyet Savcısı bekleniyor.
Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
28.05.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen şahıs, tartıştığı abisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan zanlı, abisini öldürüğünü anlatarak teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sarıyer,
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