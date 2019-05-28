Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 13 Ekim 2018’de Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu.Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere dört bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.



Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine dehşeti tekrar yaşamak istemeyen Canısı T. sosyal medyadan kampanya başlattı.

Olay öncesini anlatan Canısı T. sarkıntılığı yüzünden Murat Y.’nin marketten uzaklaştırıldığını ifade ederek “ Biz markette birlikte çalışıyorduk. Yavaş yavaş bana yaklaşmaya başlamıştı. Soğuk espriler yapıyordu. Yanımda çalışan başka arkadaşımızın telefonunun birini aramak için almış ve oradan benim numaramı almış. Ardından gece bana bir mesaj geldi. “ Sen hiç ilk görüşte aşka inanır mısın?” yazmıştı. Sonra ben market müdürüme gittim söyledim. Müdürümüz onu uyardı. Ama bu takıntılık yapmaya başladı. Otobüse benle biniyordu kolumdan tutup sürekli tehdit ediyordu. Bu şekilde onu marketten uzaklaştırdılar” dedi.



“Bir gün önce silahla markete gelmiş”

Murat Y.’nin olay gününden bir gün önce kendisini silahla öldürmeye geldiğini ama izinli olduğu için ölümden döndüğünü belirten Canısı T., “ Bana taciz mesajları yazmaya başladı. “Adımını denk al” gibi mesajlar attı. Bir gün önce silahla markete gelmiş. Arkadaşlarıma beni sormuş arkadaşlarım izinli olduğumu söylemişler. Sonra ki gün bıçakla geldi. Kafamı kaldırdım sonra bir anda bıçağın vücuduma girdiğini hissettim. Mahkemede öldürmeye teşebbüs etmedim dedi. Seviyorum bıçaklamak istemedim dedi. Seven insan sevdiğini 4 yerinden bıçaklamaz” ifadelerini kullandı.





“Benim hayati tehlikem var”

Mahkemenin Murat Y’yi serbest bırakması halinde kendinin hayati tehlikesinin olacağını kaydeden Canısı T.,“Ben artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mahkemenin tek taraflı değil iki taraflı düşünmesini istiyorum. Tamam ruh sağlığı iyi olmaya bilir ama benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Elâzığ’da sağlık kontrolleri yapılacak. Eğer akıl sağlığında sıkıntı olursa serbest kalacak. Eğer o serbest kalırsa benim hayati tehlikem var. Sadece bana karşı da değil. Çok takıntılı herkese sarıyor. Kafasında neler kurduğunu anlayamıyoruz. Başka bir markette bir kıza yine sarkıntılık yapmış. Psikolojim bozuk deyip yapıyor bu hareketleri” şeklinde konuştu.