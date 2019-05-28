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İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 18 tutuklama
28.05.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul polisi, telefonda kendisini ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18’i tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,
627707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627707.aspx
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