Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sürücü ekipler tarafından Çamlık Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde sürücüsü Ş.Ç.'nin (46) 1.14 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin bulunmadığı, plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takılı olduğu ve araç tescil belgesinin yanında bulunmadığı tespit edildi.

Ş.Ç.'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, standart dışı plaka ve abartılı egzoz takmaktan toplam 5 bin 777 TL idari para cezası uygulandıktan sonra, 1.00 promil üstü alkollü araç kullanması sebebiyle hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçundan adli işlem yapıldı.