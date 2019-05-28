İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı verilen E.K.(21), O.B.(39), K.G.(37), ve S.A.(38) isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Her yerde aranan 4 kişi Zonguldak'ta yakalandı
28.05.2019 - 11:01 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı verilen E.K.(21), O.B.(39), K.G.(37), ve S.A.(38) isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Zonguldak,
627723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627723.aspx
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