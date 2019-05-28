Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı verilen E.K.(21), O.B.(39), K.G.(37), ve S.A.(38) isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.