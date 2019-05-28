Görüntüler bir vatandaş tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çekildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir tavuğun evin arka bahçesinde ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmadığı gözlendi. Yerde yatan arkadaşının kalkmasını bekleyen tavuk, üzerine konan sinekleri de kovmaya çalıştı. Görüntüleri çeken vatandaş da manzara karşısında duygulanarak “Tavuğun biri ölmüş, diğer tavuk da başında bekliyor ve ağlıyor. Kalk diyor. Üzerine gelen sinekleri de kovuyor. Sineklerin üzerine gelmesine izin vermiyor. Allah’ın takdiri, bak” ifadelerini kullandı.
Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu
28.05.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da bir tavuk ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmayarak üzerine konan sinekleri kovmaya çalıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler herkesi duygulandırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ölü,tavuk,nöbet,
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