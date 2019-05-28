Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş’in kırsaldaki Kemenler Mahallesi, bir haftadır haber alınamayan mahalle sakini 15 yaşındaki Fatma Nur Sarı’nın bulunmasını bekliyor. Kızından haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Emine Sarı, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

Babasını hastalıktan dolayı kaybettiği ve bir süre önce okuldan ayrıldığı öğrenilen 15 yaşındaki Fatma Nur Sarı’nın geçen hafta Salı günü evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmediğini dile getiren yakınları da jandarma ve savcılığa konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını belirterek Fatma Nur’dan gelecek iyi haberi beklediklerini dile getirdi.

Kayıp kızın akrabası olan Kemenler Mahallesi Muhtarı Talat Sarı da "Başvurulabilecek her yere başvurduk. Kendimiz de çevrede aradık ama haber yok. Artık sadece bulunmasını bekliyoruz. İnşallah sağ salim bulunur evine döner” diye konuştu.