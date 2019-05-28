Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Malatya merkezli Sivas ve Gümüşhane'de tespit edilen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtilirken, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.