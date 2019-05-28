Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Malatya merkezli Sivas ve Gümüşhane'de tespit edilen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtilirken, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Malatya merkezli ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı
28.05.2019 - 12:48 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,torbacı,operasyon,
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