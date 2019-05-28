Olay, 1 Mayıs tarihinde Gündoğdu mahallesi Tiftikçi sokakta yaşandı. İddialara göre M.A. isimli şahıs arızalanan buzdolabını tamir ettirmek için internetten bulduğu 0850 alan kodlu numarayı aradı. M.A., ikametine gelen şüpheli E.D.’ye buzdolabını tamir etmesi için 350 lirasını verdi. Verdiği paraya rağmen buzdolabında herhangi bir arızanın giderilmediğini fark eden mağdur M.A. durumu emniyet güçlerine bildirdi. Şüpheli E.D. olayın ardından kayıplara karışırken polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
İnternet dolandırıcıları yine iş başında
28.05.2019 - 15:13 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de internetten bulduğu numarayı arayarak buzdolabını tamir ettirmek isteyen şahıs, dolandırıcıların kurbanı oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İnternet dolandırıcıları,
627814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627814.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:16
- Sabah03:37
- Güneş05:29
- İşrak06:22
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:30
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay