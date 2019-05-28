Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 1 Mayıs tarihinde Gündoğdu mahallesi Tiftikçi sokakta yaşandı. İddialara göre M.A. isimli şahıs arızalanan buzdolabını tamir ettirmek için internetten bulduğu 0850 alan kodlu numarayı aradı. M.A., ikametine gelen şüpheli E.D.’ye buzdolabını tamir etmesi için 350 lirasını verdi. Verdiği paraya rağmen buzdolabında herhangi bir arızanın giderilmediğini fark eden mağdur M.A. durumu emniyet güçlerine bildirdi. Şüpheli E.D. olayın ardından kayıplara karışırken polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.