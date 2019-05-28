Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak’ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.

Eşref Kolçak’ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.