Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, öğretmenler ve diğer kurum çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda İhlas Koleji ailesinin üyeleri birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Organizasyonda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak ramazan ayının bereketini ve güzelliğini birlikte yaşadıklarını ifade ederek herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi.
İhlas Koleji’nde iftar programı
29.05.2019 - 06:52 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Eğitim Kurumları geleneksel iftar programını bu yıl Beylikdüzü Kampüsü’nde gerçekleştirdi.
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, öğretmenler ve diğer kurum çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda İhlas Koleji ailesinin üyeleri birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Etiketler : ihlas koleji,
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