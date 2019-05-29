Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, öğretmenler ve diğer kurum çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda İhlas Koleji ailesinin üyeleri birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Organizasyonda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak ramazan ayının bereketini ve güzelliğini birlikte yaşadıklarını ifade ederek herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi.