Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi, 5. Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çapacı (22) dükkana gelen arızalı bir kepçenin lastiğini değiştirmek için kepçenin altına girdi. Çabacı lastiği değiştirdiği sırada askıda olan kepçe üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kepçenin altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti
29.05.2019 - 09:37 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişi kepçenin lastiğini değiştirdiği sırada kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sanayi işçisi,İzmir,
627913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627913.aspx
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