Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 31 
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 32 
Adana: Az bulutlu ve açık 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34 