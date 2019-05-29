Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Çeştepe Mahallesi 633 sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A babası A.A ile henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A eline geçirdiği bıçakla, babasını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan A.A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Babasını bıçaklayan İ.A olaydan yarım saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.