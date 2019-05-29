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Diyarbakır’da inşaatta göçük: 2’si ağır 3 işçi yaralı
29.05.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da bir inşatta meydana gelen göçükte 2’si ağır 3 işçi yaralandı. Göçük anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,göçük,işçi,
627958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627958.aspx
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