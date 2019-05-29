Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, aşırı sıcağa rağmen yoğunluk ve izdihama yol açtı. Sıcaktan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken, bugüne kadar 14 bin 500 Suriyeli ülkesine geçti, yaklaşık 25 bin Suriyeli ise online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanına gidiyor.

Sıcak havaya rağmen çadırlarda beklemeyerek bir an önce ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, zaman zaman kısa süreli izdiham oluşturdu. Suriyelilerin güvenlik güçleri tarafından gruplar halinde geçişlerine izin verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyelilerin, burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşılarının yapılmasından sonra Suriyeliler, pasaport polisinin ve gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. 31 Mayıs akşamına kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanacağı bildirildi.