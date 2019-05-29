Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Gürçeşme semti 433/10 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evin içinde bulunan bir mutfak tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. Sesi duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, AKS ekipleri de olay yerine sevk edildi. AKS ekipleri patlama sırasında evin içinde bulunan Fahri Bayzit’i (80) dışarıya çıkardı. Hafif yaralanan Bayzit’e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama sebebiyle evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.