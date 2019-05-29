Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mamak'ta şehit Ömer Halisdemir'in heykelindeki tüfeğin kırılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, parkta oynayan küçük bir çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuğun heykeldeki silahı uğraşarak almayı başardığı ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçtığı belirlendi. Belediye görevlileri tarafından bulunan tüfeğin tamir edilerek heykele yeniden takılacağı öğrenildi.