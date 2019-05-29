DSP Tepebaşı İlçe Başkanlığı da, Yönetim Kurulu üyeleri olan Fatma Örs’ün kızı Nisa Örs için yardım talebinde bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü sabah saat:7.00’da okula gitmek üzere evinden ayrılan Nisa Örs’den o günden beri haber alınamadığı belirtildi. 14 yaşında olan Nisa Örs'ün 55 kilo ağırlığında, 160 sanimetre boylarında olduğu belirtilen açıklamada, "Kaybolduğu gün üzerindeki kıyafetleri; beyaz şapka, pembe tişört, kot pantolon şeklindedir. Nisa Örs’ün şehir dışına çıkmış ya da kaçırılmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
Eskişehir 14 yaşındaki Nisa'yı arıyor
29.05.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, hafta başı evinden 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız aranıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,
628007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628007.aspx
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