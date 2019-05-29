Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 3 şahsın izinsiz Pitbull cinsi köpek beslediği tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası kesilirken köpeklere ekipler tarafından el konuldu. El konulan Pitbull cinsi köpekler, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası
29.05.2019 - 14:27 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 3 şahsın izinsiz Pitbull cinsi köpek beslediği tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası kesilirken köpeklere ekipler tarafından el konuldu. El konulan Pitbull cinsi köpekler, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,pitbull,ceza,
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