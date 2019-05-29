Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da balık sezonun kapanmasının ardından tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlamıştı. Yaz mevsimine geçilirken, olta balıkları da tezgahları süslemeye başladı. İstavrit, barbun, kaya, izmarit ve sargoz gibi balıkların yanı sıra iskorpit balığı da tezgahlardaki yerini aldı. Görünüşü ile korkutan dışı zehirli balık, bir kez tadanlar için ise vazgeçilmez oluyor.

“Gören almıyor, tadan bırakamıyor”

Vatandaşların iskorpitten korktuğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Sezonun kapanmasının ardından kültür balıkları satıyorduk. 15 gündür olta balıkları da gelmeye başladı. İstavrit, barbun, kaya, izmarit ve sargoz gibi balıklar satmaya başladık. Vatandaşlar bu balıklara da ilgi gösteriyor. İskorpiti herkes bilmiyor. Genellikle Sinoplular ya da restoranlar alıyor. Samsun’da vatandaşlar iskorpitin görünüşünden korkuyor. Bu yüzden de alıp yemeye yanaşmıyorlar. Ama bir kez yiyen vatandaş, bu balıktan vazgeçemiyor. Uzmanlar da bu balığın çok sağlıklı olduğunu söylediler. Çorbası, buğlaması ve şişi olur. Dışının aksine löp et çıkar. Bir kere yiyen bir daha bu balıktan vazgeçemez” dedi.

“Kötek geçen yıllara oranla oldukça fazla çıkıyor”

Bu sezon bol miktarda kötek balığı olduğunu belirten Adil Yaşar ise “Şu anda çok kötek balığı çıkıyor. Yaz mevsiminin balığı kötek diyebiliriz. Vatandaşlar da köteğe rağbet gösteriyor. Bu sene yaz olmasına rağmen iyi balık çıkıyor. 7-8 senedir Karadeniz’de bu kadar bol kötek balığı çıkmıyordu. Köteğin lezzetini genelde yaşlılar biliyor. Kilosunu 35 liradan satıyoruz. Bu balığın kızartması ve buğlaması yapılıyor” diye konuştu.

Samsun’da diğer balıkların fiyatı ise barbun kilo 30, istavrit kilo 15, iskorpit kilo 30, izmarit 10 lira, kaya balığı kilo 15, sarıkulak kilo 10, çupra-levrek kilo 25, somon ve alabalığın kilosu ise 22 liradan satılıyor.