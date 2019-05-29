Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı üzerinde saat 14.45 sularında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir araç polis uygulama noktasından bir anda hızla kaçtı. Polislerin de aracın peşine düşmesi ile kovalamaca başladı. Lüks aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bir otomobile ardından bir rehabilitasyon merkezine ait içi öğrenci dolu servis aracına çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, otomobildeki 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.