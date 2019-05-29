Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Konyalılar Buluşması’ iftarına katıldı.

İftar programında konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "4 gündür İstanbul’dayım ve İstanbul’da yapılması gerekenlere ilişkin incelemelerimizi ekibimizle yapıyoruz. Yılda 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var. İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde, acil, öncelikli alanlarımızı dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi. Bakan Kurum, İstanbul’da yaklaşık 160 bin Konyalının yaşadığını, 31 Mart seçimlerinde de gönül belediyeciliğinden ve milli iradeden yana olduklarını sözlerine ekledi.

“ZEYTİNBURNU İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile seçimden önce söz verdikleri projeleri birer birer hayata geçireceklerini belirten Kurum, daha güzel bir Zeytinburnu için çalışmaya başladıklarını kaydetti. Bakan Murat Kurum, Zeytinburnu’nda 7,36 hektar büyüklüğünde 4 riskli alan ilan ettiklerini ve 15,6 hektarda 1 rezerv yapı alan belirlediklerini aktardı. Beştelsiz Mahallesi’nde yer alan riskli alandaki bütün vatandaşlarla da anlaşma sağladıklarını dile getiren Kurum, binaların yıkımının tamamlandığını anlattı.

“TÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla bu alanda uygulanacak projede iş yerleri ve 173 konut yapacaklarını anlatan Kurum, "Ayrıca, Telsiz Mahallesi’nde 466 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Seyitnizam’ın, Sümer’in, Telsiz’in, Çırpıcı’nın, Zeytinburnu’nun tüm mahallelerinin yanında olacağız ve Zeytinburnu’yla, Ömer Başkanımızla, sizlerle birlikte inşallah tüm kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız" bilgisini verdi.

Zeytinburnu Belediyesinin yanında bulunan 55 bin metrekare alana millet bahçesi yapıldığını anımsatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet Bahçesi çalışmalarında artık sona geldik. O lojmanlar için yapılacak konutlar bitme aşamasına geldi ve o inşaatların bitmesini müteakip lojmanların yerini yıkıyoruz ve oraya 55 bin metrekare bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçesinin yapımını TOKİ üstlenecek ve Zeytinburnu halkına teslim edilecek. Bunun yanında o alanın hemen arkasında bir konut alanımız vardı. Bu konut alanı da yaklaşık 26 bin metrekare. Burayı da rezerv konut alanı ilan ediyoruz. Bu konutlarla Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümüne çok ciddi katkı sağlayacak projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlarla vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı şekilde, yatay mimariyle, mahalle kültürünün yaşatılacağı kentsel dönüşüm projesini de hayata geçireceğiz. Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümüne çok ciddi katkısı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

“TÜM TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ”

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziosmanpaşa’da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutu hak sahiplerimize teslim etmek amacıyla ihalelerimizi yapacağız. Esenler’de 5 bin konutun ihalesini yaparak o rezerv konut alanına konutları üretmek suretiyle kentsel dönüşüme katkı sağlayacağız. Aynı şekilde Üsküdar’da bin 500 hak sahibi vatandaşımızın konutlarının inşa edilmesi sürecini hızlandırıyoruz. Kartal’da, biliyorsunuz çok elim bir kaza meydana geldi. Hemen o alanda, olaydan 48 gün sonra yeni konutlarımızın inşasına başladık. İnşallah yıl sonu gelmeden de vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. Kağıthane’de aynı şekilde, yıkılan bina ve etrafındaki riskli alandaki yaklaşık 900 bağımsız bölümden oluşan projemizi de yıl sonuna kadar ihale etmiş olacağız. Çok yakında tüm Türkiye için hem tarihsel dönüşümü hem de riskli alanlardaki dönüşümü, bir taraftan o şehrin içinde kalmış sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin eylem planımızı açıklıyor olacağız ve 50 bin bağımsız bölümü aynı anda başlatmak suretiyle tüm Türkiye’de kentsel dönüşümü, gönüllü dönüşümü inşallah hızlandırmak istiyoruz."

Programa Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyalı dernek ve vakıf temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıl