Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç için yürütülen arama tarama çalışmaları sonuç verdi. 5. günde bulunan Murat Gündüç’ün cenazesi Van Adli Tıp Kuruma kaldırıldı. 