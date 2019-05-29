Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç için yürütülen arama tarama çalışmaları sonuç verdi. 5. günde bulunan Murat Gündüç’ün cenazesi Van Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.
Lise öğrencisi Murat’ın cansız bedeni bulundu
29.05.2019 - 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : lise,murat,cansız,beden,
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