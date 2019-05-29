Ankaray metro istasyonunda Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı. Vatandaş kamerasından çekilen görüntülerde, vagonun alt kısmından dumanların geldiği görüldü. Yoğun duman ve koku nedeniyle vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Seferlerin aksamalı olduğu bilgisine ulaşılırken, devam ettiği de öğrenildi. Arızalanan metro treni istasyona çekilerek, sorunun tespit edilme işlemlerine başlandı.
Ankaray’da dumanlar yükseldi
29.05.2019 - 19:35 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı.
Etiketler : Ankaray,
628074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628074.aspx
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