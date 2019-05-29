Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir tamirci dükkanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri iş yerindeki yangına müdahale ederken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.