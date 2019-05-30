Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgâr güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afrika sıcaklarının etkisi altına giren bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı çevrelerinde bugün ve yarın hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli tedbirli olunması gerekmekte. Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 13, Erzurum ve Ağrı’da 7, Kars’ta 5, Ardahan’da 6, Iğdır’da 14 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 32, Erzurum ve Ağrı’da 26, Kars’ta 25, Ardahan’da 24, Iğdır’da 31 derece.



"Afrika sıcakları"nda güneş yanıklarına dikkat



Öte yandan Türkiye genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen "Afrika sıcakları" nedeniyle oluşabilecek güneş yanıklarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Güneş ışığının yoğun olduğu günlerde güneş yanığı riskinin yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Özellikle açık ten rengi ve açık saç rengi olanlar, güneş ışığına maruziyetin fazla olduğu açık alanlarda çalışanlar veya tatil yapanlar, derinin güneş ışığına hassasiyetini artıran ilaç (bazı antibiyotikler, tansiyon ilaçları, mantar ilaçları gibi) kullananlar kendilerini UV ışıktan korumadıkları takdirde daha sık güneş yanığı yaşayabilir." dedi.



Güneş yanığının önlenebileceğinin altını çizen uzmanlar, şu bilgileri verdi:



"Güneş ışınlarının en güçlü olduğu sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında güneşte kalınmamalıdır. Eğer bu zaman diliminde dışarıda olunması gerekliyse gölgede durmalı, şapka takılmalı, şemsiye kullanılmalı ya da uzun kollu ince giysiler giyilmelidir. Bu şekilde fiziksel olarak tenimizi korusak da giysilerin örtmediği bölgeler güneşten koruyucularla korumalıdır. Güneşten koruyucu ürünler, güneşe maruziyetten 15-30 dakika önce tüm güneş gören yerlere sürülmeli, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Baş bölgesine sürülürken, kulak kepçeleri, ense, boyun, dekolte bölgesi unutulmamalıdır."