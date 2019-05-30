Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.