Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 15. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan ve 1Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Metruk binada 126 kaçak göçmen yakalandı
30.05.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada 126 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Van,kaçak göçmen,
628199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628199.aspx
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