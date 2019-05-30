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Ömerli Barajı'nda bir kişi boğuldu
30.05.2019 - 11:17 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle boğuldu. İtfaiye ekipleri Barış E. isimli şahsın cesedini barajdan çıkararak, adli tıp morguna gönderdi.
Etiketler : ömerli,baraj,boğulma,
628201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628201.aspx
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