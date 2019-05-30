TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında trafik kazalarının istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir’de bin 114 yaramalı trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğüne bağlı Aksaray’da 51 kişi, Niğde’de 56 kişi, Kırşehir’de 34 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti.
Nevşehir’de 2018 yılında trafik kazalarında 52 kişi öldü
30.05.2019 - 11:40 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında meydana gelen kaza rakamları açıklandı.
Etiketler : Nevşehir,
628210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628210.aspx
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