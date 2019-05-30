Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında trafik kazalarının istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir’de bin 114 yaramalı trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğüne bağlı Aksaray’da 51 kişi, Niğde’de 56 kişi, Kırşehir’de 34 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti.