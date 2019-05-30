Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarından D-300 karayolu üzerinde Osmandede mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan F.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobil ters döndü. Kaza sonrası otomobilde bulunan aynı aileden F.C., A.C., Y.C. ve K.C. yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı
30.05.2019 - 12:53 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gürün ilçesinde cenazeye giden aynı aileden 4 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cenaze yolu,kaza,
628238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628238.aspx
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