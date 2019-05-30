Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki daireye binanın arkasındaki yeşillik alandan yılan girdi. Dairede yaşayan vatandaşlar paniğe kapılarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanepenin arkasındaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak pet şişenin içine koydu.

“Yılan bu aralar çok sık denk geliyor”

Yakalanan yılanın hayvan barınağına teslim edileceğini söyleyen itfaiye eri Ayetullah Denli, “Kanepenin arkasındaydı. O şekilde yılan aparatı ile aldık. Yani yılan bu aralar çok sık denk geliyor. Yılan kurtarma aparatıyla alabiliyoruz yani. O yüzden aldığımız yılanları da hayvan barınağına teslim ediyoruz. Yılan, kanepenin arkasındaydı. Yavru yılan olmasından dolayı. Zehirli yılan tabii ki. Normal evin içinden aldık” dedi.

“Hala evin içine giremiyoruz”

Evdeki yılanı görünce çok korktuğu ifade eden Memnune Ayvaz, “Gördüğünüz gibi her tarafta yeşillik var. Bunun arkası sur zaten. Sabah uyanmışlar. Uzanırken çekyatta görmüşler. Bizde evdeyiz. Yukarı da oturuyoruz. Yengemin çığlıklarına kalktık bizde. Yılan süzülerek yerden çekyatın altına girmiş. Yılan var deyince bütün apartman kalktı ayağa. Şoka girdik. Çıktık tabi. İtfaiyeyi aradık. İtfaiyeden geldiler. Surlardan gelir dediler büyük bir ihtimalle. Zehirli bir yılanmış. Çok korktuk. İtfaiyeden adam içeri girdi. Elinde de onun aparatı vardı. Zaten yılan girdiği hiç çıkmamış. Biz boşaltınca herhalde sessiz kaldı. Oradan hemen aletle alıp bidonun içine koydu. Korkudan hala eve giremiyoruz. O derece kocaman yılan evin içinde uyanıyorsun sabah yılan nasıl korku olmaz ki” ifadelerini kullandı.

“Korkudan kalbim durdu”

Yılanın evin arkasındaki yeşillikten geldiğini ifade eden Memnune Çengel, “Yeşilliklerden geliyor. Bu yeşillikleri istemiyoruz. Kalbim durdu, kalbim. 80 yaşındayım ben. Kalbim durdu korkudan yılandan kim korkmaz. Siz korkmaz mısınız evladım. Yani lütfen buraları temizlesinler. Onlardan çok rica ediyorum. Ne olur, bir babalık yapsınlar” şeklinde konuştu.