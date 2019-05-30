Edinilen bilgiye göre, Aydın’a doğru ilerlemekte 19 AG 863 plakalı kamyonetten dumanların yükseldiğini gören şoför S.A aracını hemen kenara çekti. Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların su ve yangın tüpleri ile söndürme çalışmaları başarısız olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangını söndürdü. Kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Otoyolda kamyon yangını
30.05.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın-İzmir otoyolunda Aydın istikametine doğru ilerleyen harfiyat kamyonunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Etiketler : Otoyol,
628271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628271.aspx
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