Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın’a doğru ilerlemekte 19 AG 863 plakalı kamyonetten dumanların yükseldiğini gören şoför S.A aracını hemen kenara çekti. Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların su ve yangın tüpleri ile söndürme çalışmaları başarısız olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangını söndürdü. Kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.