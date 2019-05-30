Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide hareketsiz yatan köpekleri görenler, Yenimuhacir ve Keşan belediyelerine haber verdi. Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ve Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu kimliği belirsiz kişilerce narkoz verilen küpesiz köpeklerin, çevredeki il veya ilçelerden taşınarak, araziye bırakıldığı, 5'inin narkozun etkisinden çıktığı, 3'ünün de telef olduğu belirlendi. Köpekleri boş araziye bırakanların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Köpek ölüleri, belediye görevlilerince gömülürken, diğer 5 köpek ise barınakta tedaviye alındı.