İstiklal mahallesi İki Eylül caddesinde yaşayan K.T. (33) internet alışveriş sitesinde İstanbul plakalı bir aracın satılık ilanını görüp paylaşılan irtibat telefonunu aradı. İsmini S. olarak söyleyen şahısla konuşup pazarlık yapan vatandaş, aracı satın almak için sözlü olarak anlaştı. Şahsın verdiği iban numaralı hesaba bin lira kapora bedeli yatıran K.T., sonradan dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikâyetçi oldu.
İnternetten araç satın almaya çalışırken dolandırıldı
30.05.2019 - 15:26 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de, internette gördüğü aracı satın almaya çalışan bir vatandaş bin lira dolandırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : internet,araç,
628292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628292.aspx
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