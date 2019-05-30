Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Kameralara yansıyan olayın ardından Şahin Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından da adliyeye sevk edilmişti.

Olaya ilişkin markanın yetkililerinden açıklama geldi. Açıklamada, "Haberlere konu olan arkadaşımız Gaye Akıl, Dorock XL’da 5 yıldır yürüttüğü görevine halen devam etmektedir. Darp olayını gerçekleştiren Şahin Ş. Beşiktaş Dorock XL markasının değil, sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir.

Gaye Akıl’ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir" denildi.