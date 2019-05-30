Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.