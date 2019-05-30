Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
30.05.2019 - 16:43 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Etiketler : Kapadokya,
628318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628318.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:14
- Sabah03:35
- Güneş05:28
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:36
- Yatsı22:33
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay