Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'nde Murat Dereli’ye ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köylüler Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Alevlerin tüm evi sardığı yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev yıkılırken, Murat Dereli ve eşi Ramazan Bayramı öncesi evsiz bıraktı.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.