Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında il girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada araç içerisinde zulalanmış vaziyette 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı ve gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.