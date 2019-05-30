Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Caner A. idaresindeki otomobil ile Celal H. idaresindeki otomobil virajlı yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de sağa sola savruldu. Kazada Celal H.'nin kullandığı otomobilde bulunan eşi, çocukları Eslem, Buse ve Yahya yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobiller ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.