Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir markete kafasında kar maskesi elinde kuru sıkıdan bozma silahla girerek soygun girişiminde bulunan H.Y. (51), kaçmaya çalıştığı sırada market çalışanlarının ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmişti.

Şansını denemek istemiş

Emniyette ifadesi alınan H.Y.’nin, yaptığından pişman olduğunu, izlediği filmlerden esinlenerek, şansını denemek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin sağlık kontrolünden geçirilen H.Y, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesi sonrası, silahlı gasp ve yağma suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrenen şahıs gözyaşlarına hakim olmadı.

Adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ yönündeki sorularına hakaretle cevap veren H.Y, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.