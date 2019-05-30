Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi. Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
3.katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
30.05.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te 3. Kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi. Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,
628360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628360.aspx
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