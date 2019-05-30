Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe B. (60), tramvayın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba sonrası yaşlı kadını tramvayın altından yaralı olarak çıkartmayı başardı. Pembe B., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı
30.05.2019 - 23:38 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe B. (60), tramvayın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba sonrası yaşlı kadını tramvayın altından yaralı olarak çıkartmayı başardı. Pembe B., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,
628370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628370.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:13
- Sabah03:34
- Güneş05:28
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:13
- Akşam20:37
- Yatsı22:34
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay