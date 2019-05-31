Birkaç kişiyle başlayan hareket sekiz yılda 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü. Platform, havacılık camiasının desteğiyle Afrika’dan Asya’ya, Kars’tan Edirne’ye kadar geniş bir ağ oluşturdu. Önceliklerinin çocuklar olduğunu belirten Güldal, şöyle dedi: Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz. Tekerlekli sandalyeden tutun da evinde erzak ihtiyacı olan aileye, kışlık ayakkabısı ve montu olmayan çocuğa kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bize gelip ‘Şu konuda yardıma ihtiyacımız var’ diyenlere asla gözümüzü kapatıp kulağımızı tıkamıyoruz. Kalbe en çok dokunan iyilik grubu olarak adımızı havacılık camiasına yazdırmak istiyoruz.
İyilik için uçuyorlar
31.05.2019 - 07:07 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Sinem Güldal ve mesai arkadaşları, gittikleri şehirlerde karşılaştıkları muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için “İyiliğe Uçanlar Platformu” kurdu.
Etiketler : İyiliğe Uçanlar Platformu,
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