Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkaç kişiyle başlayan hareket sekiz yılda 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü. Platform, havacılık camiasının desteğiyle Afrika’dan Asya’ya, Kars’tan Edirne’ye kadar geniş bir ağ oluşturdu. Önceliklerinin çocuklar olduğunu belirten Güldal, şöyle dedi: Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz. Tekerlekli sandalyeden tutun da evinde erzak ihtiyacı olan aileye, kışlık ayakkabısı ve montu olmayan çocuğa kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bize gelip ‘Şu konuda yardıma ihtiyacımız var’ diyenlere asla gözümüzü kapatıp kulağımızı tıkamıyoruz. Kalbe en çok dokunan iyilik grubu olarak adımızı havacılık camiasına yazdırmak istiyoruz.