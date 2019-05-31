Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çamtepe Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Rabia Kaptan, 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Üzücü olay, önceki akşam Güngören Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada yaşandı.

Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Okul öncesi eğitim bölümü mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Rabia Kaptan, henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu evin 5'inci kat balkonundan atladı. Beton zemine düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

İntiharı öncesi hiçbir not bırakmayan genç kızın herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis Rabia Kaptan'ın cep telefonu ve bilgisayarına incelenmek üzere el koydu.

AİLESİ YIKILDI

Eshot şoförü olarak çalışan baba Metin Kaptan ve anne Bedriye Polat kızlarının ölümüyle sinir krizi geçirdi. Sırlarıyla ölüme atlayan Rabia Kaptan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yeniasır