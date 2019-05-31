Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah 06.00 saatlerinde Kırıkkale-Çorum Karayolu Balışeyh ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Mustafa Fırat Ş. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yolculardan Pınar Deniz (31) olay yerinde hayatını kaybederken Durmuş Ş., (56) Emir D., (4) Meral Ş., (56) ve Fatma D. (57) ağır yaralandı. Olay Yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı yolcuların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Kırıkkale-Çorum karayolu 60. kilometresi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabir Ş. idaresindeki minibüs, Delice merkezindeki ışıklı kavşakta Hasan Hakkı K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Hakkı K. ile araçlardaki yolculardan Asuman K., Fatma Gökçe K. ve Hikmet Talha I. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.