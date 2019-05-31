Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40’ıncı kilometresinde yaşandı. Ercan Çakar (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Fadıl B. ile Orhan K. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
31.05.2019 - 09:37 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40’ıncı kilometresinde yaşandı. Ercan Çakar (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Fadıl B. ile Orhan K. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,trafik kazası,
628432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628432.aspx
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